В Краснодаре эвакуировали посетителей из ТЦ Oz Mall

Фото: instagram.com/chp_krd

Днем в субботу, 15 августа, в Краснодаре эвакуировали посетителей ТЦ Oz Mall.

Фото: instagram.com/chp_krd

По словам очевидцев, около 14:00 сработали громкоговорители. Все, кто находился в здании, - покупатели и сотрудники торгового центра, вышли на улицу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на месте работают экстренные службы региона. По некоторым данным, причиной эвакуации вновь стало сообщение о минировании. Есть ли угроза, сейчас и выясняют правоохранители.

Напомним, два дна назад похожая ситуация произошла в ТРЦ «Галерея». На место ЧП приехали службы немедленного реагирования. Никаких подозрительных предметов не обнаружили, посетители вернулись в торговый центр в тот же день.