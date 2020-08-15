В Краснодаре загорелось офисное здание

Фото: кадр из видео.

Жители города сообщают о черных клубах дыма в соцсетях. По словам очевидцев, которые позвонили пожарным, возгорание произошло на улице Российской, 28 днем 15 авгуса. Здесь находится офисное здание.

На место ЧП прибыли первые пожарные подразделения. Также дежурит скорая, но пока о пострадавших информации нет.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», объявлен второй ранг пожара, есть угроза перехода огня на соседнее здание. Сейчас спасатели делают все возможное, чтобы не допустить распространение пламени.

«Комсомолка» следит за развитием событий.