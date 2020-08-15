Созданы боевые участки на тушение, а так же на защиту соседних зданий. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Появились подробности пожара, который произошел днем 15 августа в офисном здании на улице Российской.

Как стало известно, загорелась кровля в двухэтажном нежилом доме. На данный момент огонь в здании на Россиийской распространился на площади в 300 квадратов.

В здании горит кровля. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Работает пять звеньев ГДЗС, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На тушение подано шесть пожарных стволов.

Известно, что созданы боевые участки на тушение, а так же на защиту соседних зданий.

Спасатели продолжают бороться с огнем. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В 16:22 зафиксирована локализация пожара.

- К тушению пожара привлекались силы и средства от МЧС России 36 человек личного состава и 11 единиц техники, - уточняют в краевом МЧС.

Пострадавших в огне нет.