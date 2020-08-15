На месте работали пять звеньев газо-дымозащиты, подано шесть пожарных стволов. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пожар в офисном здании на улице Российской потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Возгорание полностью ликвидировано в 17:05, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС.

Сейчас спасатели занимаются проливкой конструкций.

- К счастью, обошлось без жертв, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Правда, сейчас главный вопрос, который интересует специалистов и владельца помещения, - какова причина возгорания. Напомним, когда на место приехали огнеборцы, выяснилось, что загорелась кровля двухэтажного здания. От чего она вспыхнула, будут выяснять эксперты.

В МЧС предупреждают, что сейчас в период засухи и жаркой погоды жечь траву и мусор запрещено. В двух районах Краснодарского края объявили самый высокий класс пожароопасности.