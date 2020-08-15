140 километров за 6,5 часов: Водители попали в «рекордную пробку» по дороге с моря

Фото: Яндекс.пробки

15 августа водители попали в «рекордную пробку» по дороге с моря. По всей видимости, туристы рассчитывали вернуться домой пораньше, отправившись в поездку не ранним утром в воскресенье, а днем в субботу. Но, кажется, идея оказалась провальной. И в итоге путь, который обычно преодолевали за два часа, занял в три раза больше времени.

- Наше путешествие из Голубицкой в Краснодар почти закончилось. 140 километров мы проехали за 6,5 часов! - сказал вымотанный водитель.

Причиной тому стал латор на трассе, который намертво парализовал движение. Самый проблемный участок, по словам водителей, от станицы Курчанской до хутора Коржевский. Именно здесь и потратили время зря туристы.

Стоит сказать, что красным «горит» и участок трассы в районе Джубги. Если утром водители стояли по дороге в сторону моря, то сейчас автомобилисты пытаются не уснуть в заторе по пути домой.