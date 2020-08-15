ФК «Краснодар» уступил «Локомотиву»

Фото: fckrasnodar.ru

15 августа «быки» встретились с «Локомотивом».

- В первом тайме команда Мурада Мусаева в полтора раза больше владела мячом, но острые атаки удались в равной степени и тем, и другим, - рассказывают в пресс-службе ФК «Краснодар».

Но все же забить в ворота противника мяч горожанам не удалось.

Зато незадолго до перерыва Алексей Миранчук в глубине штрафной одним движением выключил из эпизода Кайо, а вторым отправил мяч мимо Сафонова.

- В 3-м туре Премьер-лиги «Краснодар» проведет свой первый домашний матч в новом сезоне., - добавляют в пресс-службе клуба. - 18 августа в гости к «быкам» пожалует тульский «Арсенал»

Начало матча в 20:00. Напомним, билеты уже поступили в продажу.