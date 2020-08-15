В Краснодаре из-за ремонта теплотрассы запретят проезд по Ростовскому Шоссе

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17 августа на Ростовском Шоссе начинаются масштабные работы - здесь стартует ремонт теплотрассы. Чтобы бригадам ничего не помешало, на дороге временно ограничат движение.

- Речь идет о двух правых полосах в направлении въезда в город и выезда из него, под которыми проходят трубы отопления, - говорят в администрации Краснодара. - Длина ремонтируемых участков по 40 метров с каждой стороны дороги.

Со следующей недели по обеим сторонам улицы выкопают траншеи на двух отрезках проезжей части около домов № 3/2 и 12/3 по Ростовскому Шоссе.

- Под дорогой проложены трубы диаметром 300 мм, которые необходимо заменить, - добавляют в департаменте городского хозяйства и ТЭК. - Это плановый ремонт теплотрассы, который ведет «Краснодартеплосеть».

Правда, долго они длиться не будут. По графику все работы закончатся до 1 сентября.

- Из-за ограничения движения на участке будут полностью доступны для проезда четыре полосы из шести существующих, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города.