В Новороссийске задержали насильника-рецидивиста, который 42 года провел в тюрьме

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В городе-герое сотрудники дорожно-патрульной службы задержали местного жителя. По некоторым данным, его подозревают в изнасиловании 34-летней женщины.

Задержанному 57 лет. При этом 42 года своей жизни он провел за решеткой. На счету мужчины расправа над двумя детьми, еще одно убийство, кража и изнасилование. Но десятилетия, проведенные за решеткой, не могут не сказаться на психике и на восприятии реальности.

- 19 июня он был освобожден из исправительной колонии, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» старший следователь-криминалист следственного управления по краю Эдуард Плотников.

Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о преступной деятельности мужчины, сообщить по телефону: 8-988-509-72-12. Это может помочь в расследовании.