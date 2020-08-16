Кубанский государственный институт культуры принял на 800 заявлений больше, чем в прошлом году

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Кубанский государственный институт культуры бьет рекорды прошлого года по приему документов от абитуриентов.

- На сегодняшний день приемная комиссия приняла более 3600 заявлений от абитуриентов, что на 800 больше по сравнению с прошлым годом, - сообщили «КП»-Кубань» в вузе. – И мы еще продолжаем принимать документы, сдать их ребята могут до 18 августа.

Причем среди тех, кто желает учиться в институте культуры не только жители Кубани, но и 47 других регионов страны.

- В прошлом году география поступающих была в два раз меньше, - объяснил ректор КГИК Сергей Зенгин.

Самое популярное направление в этом году – «Дизайн». Здесь на 12 бюджетных мест подано 380 заявлений. 140 человек на 23 бюджетных места подали документы на «Руководство хореографическим любительским коллективом».

- В этом году прием документов идет дистанционно, поэтому даже абитуриенты из самых дальних уголков страны смогли отправить к нам свои документы и онлайн пройти творческие испытания, - объяснил ректор. – Да и в связи с ситуацией в мире, краснодарские школьники решили остаться в регионе и выбрали нас в качестве своего будущего учебного заведения.

А вот кто станет студентом вуза, станет известно уже совсем скоро. Кстати, кроме российских ребят учиться в «Кульке» хотят и парни и девушки из 23 стран мира.