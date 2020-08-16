В Школьном микрорайоне Краснодара, где отравились жители, налаживают работу водозабора

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В Школьном микрорайоне города родолжают приводить в порядок водозабор, снабжающий водой многоэтажки. Напомним, в июле ливней грязная вода попала в одну из скважин. Из-за этого в микрорайоне произошло массовое отравление жителей. 31 июля приступили к промывке скважин и резервуаров на водозаборе.

- Первый резервуар очистили неделю назад, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии города. - А 15 августа очищен второй резервуар, сейчас идет промывка и хлорирование.

Впереди - промывка водопроводных сетей микрорайона. Их планируют выполнить за неделю с 17 по 23 августа.

- Также необходимо, чтобы пробы воды, которые берут на водозаборе специалисты Роспотребнадзора, соответствовали нормам и требованиям безопасности, - уточняют в городской администрации.

Сейчас жителям воду подают по графику, но пить ее нельзя.

- После завершения работ качество воды повторно проверит Роспотребнадзора, - добавляют в администрации Краснодара. - Питьевая вода вернется в дома жителей Школьного микрорайона, когда пробы будут соответствовать санитарным нормам.