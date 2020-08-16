Температура воды в Черном море 16 августа 2020 года: теплее всего в Адлере

Фото: pogoda.turtella.ru

В августе температура воды в Черном море держится в районе одних отметок, резких скачков не наблюдается. По данным синоптиков, 16 августа в море в среднем 26 градусов.

Теплее всего сегодня в Адлере, здесь температура воды 27 градусов ровно. В Сочи море тоже комфортно для купания – 26,8 градусов. Тепло 16 августа и в Туапсинском районе – в Шепси сейчас 26,8 градусов, а в Туапсе вода 26,7 градусов.

В других курортных городах море на градус холоднее. Так, В Геленджике – 26 градусов, в Новороссийске – 25 градусов, а в Анапе холоднее всего – 24,5 градусов.

Вода в Азовском море 16 августа не сильно теплая. В Темрюке сегодня 25,2 градус, в Тамани – 25,1, в Кучугурах также температура воды 25,1 градус.