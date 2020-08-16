Краснодарский край предложил присвоить санаториям «звезды»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Накануне прошел Всероссийский научно-практический онлайн-семинар «Каждому гражданину России – доступное санаторно-курортное лечение». От Краснодарского края выступила министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева. Она предложила присвоить санаториям «звезды».

– Нужно ввести единую систему, похожую на привычную нам классификацию отелей - присвоение «звезд». Чтобы отдыхающие лучше ориентироваться в курортных организациях и с учетом уровня и качества санаторно-курортных услуг, – отметила глава ведомства края.

Напомним, что в санаториях Краснодарского края ежегодно оздаравливаются до 1,5 миллионов человек – это 25% от общего числа российских курортных организаций. На Кубани находятся более 200 здравниц.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, какие отели нужно строить в России. 90% номерного фонда в России необходимо обновить. Это касается всех регионов, в том числе Краснодарского края и Крыма. Именно этим объясняется рост цен в гостиницах уровня 4+ и 5 звезд.