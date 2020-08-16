В Краснодаре проходит выставка-продажа одежды для школьников

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Власти региона организовали масштабную выставку-продажу школьных вещей в торговом квартале «Центр города». Ярмарку можно посетить на детской аллее до 6 сентября.

– Для удобства родителей все швейные фабрики края собрали в одном месте. Такая выставка проходит впервые. Здесь можно купить школьную форму без наценок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Производители компаний изготавливают школьную и казачью формы, учитывая местные климатические условия. Стоит отметить, что среди участников ярмарки есть победители конкурса в области качества «Сделано на Кубани».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что учебный год в Краснодарском крае начнется с 1 сентября с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в очном формате. Об этом заявили в министерстве образования.