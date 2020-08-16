Житель Усть-Лабинска украл у новой знакомой кухонную технику

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Инцидент произошел в станице Ладожской. Местная жительница познакомилась с мужчиной и пригласила его к себе в гости. После милой беседы, гость ушел. А через время хозяйка, очарованная рассказами нового знакомого, заметила пропажу. Из кухни исчезла техника.

- В дежурную часть Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району с сообщением о краже обратилась жительница станицы Ладожской. Заявительница пояснила полицейским, что после ухода нового знакомого из домовладения пропала кухонная техника общей стоимостью около 15 000 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личность мужчины полицейские быстро установили, им оказался 42-летний ранее судимый местный житель. Его доставили в отдел, а похищенную технику вернули законной владелице.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.