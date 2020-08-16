Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 16 августа 2020 года увеличилось еще на 86 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. За последние сутки число заболевших выросло на 86 человек. Это на одного меньше, чем вчера.

- Всего за сутки в России заразились 4969 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Наибольший прирост пациентов фиксируется в Москве, затем идет Санкт-Петербург и Московская область. Зафиксировано 68 летальных исходов.

Напомним, по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева режим повышенной готовности в регионе продлили до 21 августа. Власти по-прежнему просят людей соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты в общественных местах. Правда, теперь соблюдать режим жителям гораздо проще. В автобусах, трамваях и троллейбусах маску можно получить абсолютно бесплатно. Попросить ее можно у водителя или кондуктора.