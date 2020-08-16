Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 16 августа 2020 года: 39 человек находятся в тяжелом состоянии

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 86. C начала пандемии зарегистрировано 9903 случая.

- Лидер по числу заболеваний за сутки – Краснодар, здесь заболели 30 человек, в Сочи выявлено 18 инфицированных, в Новороссийске зафиксировано пять случаев Covid-19. По четыре случая подтверждено в Геленджике и Туапсинском районе, по три – в Северском и Калининском. По два пациента в Анапе, Кущевском, Динском, Тимашевском и Приморско-Ахтарском районах. По одному зараженному в Новопокровском, Брюховецком, Отрадненском, Белоглинском, Славянском, Красноармейском, Ейском, Тбилисском и Новокубанском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в опештабе отметили, что среди заболевших девятилетний ребенок, он находится на лечении в Краснодаре.

В настоящее время 39 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, еще четыре – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.