В четырех районах Кубани объявили самый высокий класс пожароопасности

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На территории Краснодарского края в 16 муниципальных образованиях действует четвертый класс пожарной опасности, еще в четырех – объявили самый высокий – пятый.

- Высокий класс пожарной опасности объявлен в Геленджике, а также Абинском, Северском и Крымском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что на территории 43 муниципальных образований действует особый противопожарный режим.

За истекшие сутки на Кубани случаев загорания сухой растительности и пожаров в лесном фонде не зарегистрировано.

В МЧС напомнили, что палы сухой травы, растительности запрещены. В случае ЧС нужно звонить по единому телефону спасения - «01».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на выходных в регионе будет прохладно. Теплеть начнет с понедельника, с 17 августа.