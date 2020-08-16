На Кубани жертвами коронавируса стали еще два человека

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжает расти не только число заболевших коронавирусом, но и летальных случаев от этой инфекции. За последние 24 часа скончались еще два пациента. В оперштабе региона рассказали подробности об этих случаях.

- Летальные случаи зафиксированы в Армавире и Краснодаре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Армавире умер 79-летний мужчина. Он был госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Также положительный результат показал тест на коронавирус. Пациент находился на ИВЛ, но его это не спасло. Медики говорят, что мужчина страдал кардиосклерозом и гипертонической болезнью.

В Геленджике скончался 58-летний местный житель. Он также поступил в больницу с двусторонней пневмонией, через время подтвердился и коронавирус. У мужчины были сопутствующие заболевания - ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и хроническая сердечная недостаточность.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 16 августа в регионе заболели коронавирусом еще 86 человек.