В центре Крымска благоустроили аллею

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Крамском районе активно проводятся работы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В самом городе на улице Красноармейской благоустроили аллею. А в двух сельских поселениях реконструируют парки.

- На новой аллее в Крымске высадили сосны, постелили газоны, уложили тротуарную плитку, оборудовали площадку для воркаута, детскую игровую зону, также установили скамейки и фигуры из искусственной травы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Молдовановском и Киевском сельских поселениях во всю наводят порядок в парках. Здесь делают новые тротуарные дорожки, строят детские площадки. На парк в сел Молдовановском потратят 10 млн рублей, а на село Киевское выделено – 18 млн.