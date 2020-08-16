Жена футболиста «Краснодара» провела бесплатную тренировку в парке Галицкого

Спортивный уикенд состоялся 16 августа
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
16 августа бесплатную тренировку в парке Галицкого провела жена «Краснодара» супруга форварда «Краснодара» Ари Наталья Грызлова.
Все упражнения Наталья делала вместе с горожанами
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Анонс о мероприятии она публиковала на своей страничке в Instagram.
Болельщики приезжали, чтобы сфотографироваться с Ари
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
- Присоединяйтесь к нам и получите незабываемые эмоции, заряд бодрости, мотивации и позитива, - сообщала Наталья.
Жители после тренировки публиковали фото в соцсетях
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
На спортивный уикенд Наталья приехала с фитнес-тренером Олесей. Судя по строрис из Instagram, размяться с женой футболиста пришло около 50 человек.
Все присутствующие отметили позитивный настрой Натальи и Ари
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
За воскресной тренировкой наблюдал и сам Ари. В связи с пандемией, на мероприятии он был в черной маске. Все происходящее снимал со стороны на мобильник.
Подобное мероприятие Наталья планирует провести еще
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Ранее «Комсомолка» сообщала, что Наталья Грызлова родилась в Самаре, здесь она закончила колледж и работала в городской думе.
Жителям понравилась тренировка с Натальей
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
С будущим мужем Наталья познакомилась в Москве, куда переехала из Самары получать высшее образование. Сейчас живет в Краснодаре, где играет ее супруг.
Наталья и Ари фотографировали после тренировки вместе
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
«КП» публиковало подборку фотографий жены русского бразильца Ари.