Жена футболиста «Краснодара» провела бесплатную тренировку в парке Галицкого

Спортивный уикенд состоялся 16 августа Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

16 августа бесплатную тренировку в парке Галицкого провела жена «Краснодара» супруга форварда «Краснодара» Ари Наталья Грызлова.

Все упражнения Наталья делала вместе с горожанами Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Анонс о мероприятии она публиковала на своей страничке в Instagram.

Болельщики приезжали, чтобы сфотографироваться с Ари Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Присоединяйтесь к нам и получите незабываемые эмоции, заряд бодрости, мотивации и позитива, - сообщала Наталья.

Жители после тренировки публиковали фото в соцсетях Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На спортивный уикенд Наталья приехала с фитнес-тренером Олесей. Судя по строрис из Instagram, размяться с женой футболиста пришло около 50 человек.

Все присутствующие отметили позитивный настрой Натальи и Ари Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

За воскресной тренировкой наблюдал и сам Ари. В связи с пандемией, на мероприятии он был в черной маске. Все происходящее снимал со стороны на мобильник.

Подобное мероприятие Наталья планирует провести еще Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Наталья Грызлова родилась в Самаре, здесь она закончила колледж и работала в городской думе.

Жителям понравилась тренировка с Натальей Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

С будущим мужем Наталья познакомилась в Москве, куда переехала из Самары получать высшее образование. Сейчас живет в Краснодаре, где играет ее супруг.

Наталья и Ари фотографировали после тренировки вместе Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

«КП» публиковало подборку фотографий жены русского бразильца Ари.