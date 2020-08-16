Планерку мэрии Краснодара 17 августа можно будет посмотреть онлайн

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В понедельник, 17 августа главную городскую планёрку проведёт первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко. Ее можно будет посмотреть онлайн. Совещание с 9 часов утра будут транслировать в официальных соцсетях администрации города.

- Трансляция начнется 17 августа в 9:00. Посмотреть ее можно в прямом эфире в официальных соцсетях администрации города: ВКонтакте, Facebook, YouTube и Instagram, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

На планерке обсудят достройку проблемных жилых домов в Краснодаре, как выполняется городской бюджет, на какой стадии готовность проекта по строительству новой трамвайной линии по улице Московской, рассмотрение комиссией замечаний и предложений, внесенных в Генплан, а также специалисты разберут концепцию благоустройства сквера «Казачьей славы» в Пашковском жилом массиве.

Прошлая планерка проходила 10 августа. На ней говорили об эпидобстановке в краевой столице, а также о том, на что больше всего тратит денег администрация.