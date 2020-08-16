В Краснодаре в детском магазине устроили погром во время распродажи на обувь

Фото: ЧП Краснодар

В Краснодарском крае с 1 сентября школы распахнут свои двери для учеников в обычном режиме. Уже сейчас родители подготавливают все необходимое к новому учебному году. Особенно много народа на распродажах.

Так, в Краснодаре в ТРЦ «Красная площадь» посетители заметили настоящий погром в одном из детских магазинов. Здесь на обувь объявили скидку в 30%. И в последний день распродажи перед 1 сентября мамы с детьми перемерили практически всю обувь, в погони за выгодной покупкой. В течение дня сотрудники магазина не успевали складывать коробки на место, что к концу рабочего дня привело к бардаку. Фото с разбросанными коробками в детском магазине очевидцы опубликовали в соцсетях.

Фото: ЧП Краснодар

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре в торговом квартале «Центр города» масштабная выставка-продажа школьной и казачьей формы.