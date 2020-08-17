Температура воды в Черном море 17 августа 2020 года: теплее всего в Адлере, холоднее в Анапе

Фото: pogoda.turtella.ru

В августе резких скачков температуры воды в Черном море не наблюдается. По данным синоптиков, 17 августа в море в среднем 26 градусов.

Теплее всего сегодня в Адлере, здесь температура воды 26,9 градусов. В самом Сочи море тоже комфортно для купания – 26,8 градусов. Тепло 17 августа и в Туапсе, здесь вода 26,6 градусов.

В Геленджике море немного прохладнее 25,9 градусов. В Новороссийске и Анапе холоднее всего, здесь вода 25 и 24,3 градусов соответственно.

В Азовском море температура воды не отличается теплотой. В Темрюке сегодня 25,1 градус, в Тамани – 24,7.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 17 августа в Краснодарском крае начнется потепление после дождей. Температура воздуха на побережье будет около 29-32 градусов со знаком плюс.