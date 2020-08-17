У жителя Краснодара забрали машину за неуплату алиментов

Фото: УФССП по краю

Житель Краснодара задолжал бывшей супруге 100 тысяч рублей алиментов. Деньги на содержание собственного ребенка он не платил несколько месяцев. На помощь маме пришли приставы, они забрали у безответственного отца в счет погашения долга автомобиль.

- Должник знал, что в отношении него возбуждено исполнительное производство, но никаких попыток к разрешению сложившейся ситуации не предпринимал, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы установили, что в собственности должника есть машина.

- Автомобиль «Chevrolet Aveo» остановили сотрудники ДПС на стационарном посту, на первом километре Елизаветинского шоссе. Машину арестовали и отправили на штрафстоянку, - пояснили в ведомстве.

После описи и ареста машины, мужчина ушел пешком. Если в ближайшее время он не погасит долг, машина будет реализована в счет погашения алиментов.