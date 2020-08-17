На Кубани принудительно госпитализировали разносчика туберкулеза

Фото: пресс-служба УФССП России по краю

У жителя Калининского района выявили опасное заболевание. Мужчина являясь носителем туберкулеза, беспрепятственно расхаживал по улицам, не думая о последствиях. Ложиться в больницу по своей воле он не хотел. Разносчика инфекции пришлось отправить на лечение принудительно.

- Мужчина подвергал неоправданному риску свою жизнь и жизни окружающих. Суд вынес постановление о принудительной госпитализации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Приставы отправили гражданина в туберкулезный диспансер ГУЗ «Специализированная туберкулезная больница». Он находится в соседнем Красноармейском районе – в станице Новомышастовской.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что приставы забрали у мужчины, задолжавшего по алиментам 100 тысяч рублей, машину. Транспорт отправили на реализации в счет погашения долга.