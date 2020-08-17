До конца года в Краснодаре сдадут 36 проблемных многоэтажек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре в настоящее время 143 застройщика возводят порядка 300 объектов капитального строительства. Это многоквартирные дома, административные здания, а также автопарковки.

На данный момент в краевой столице 103 проблемных объекта - застройщики отстают в строительстве более, чем на полгода.

- С начала года в Краснодаре было введено в эксплуатацию 27 проблемных домов. До конца года силами застройщика планируется сдать ещё 18 литеров с нарушением сроков и 18 многоэтажек за счет средств инвесторов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Кроме того, по семи домам будут выплачены компенсационные выплаты. Деньги вернут дольщикам ЖК «Аметист», ЖК «Дом Романовых», ЖК «Воронцовский» и 4 литера в составе ЖК «Янтарь». Средства выделят из Фонда защиты прав участников долевого строительства в 2020 году.