Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 августа 2020 года увеличилось еще на 88 человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. За последние сутки число заболевших выросло на 88 человек. Это на два пациента больше, чем вчера. Заболевшие выявлены в 23 муниципалитетах края.

- В Краснодаре выявлено больше всего заболевших - здесь зафиксировано 29 случаев. В Сочи отмечено шесть инфицированных. По пять случаев выявлено в Туапсинском, Усть-Лабинском и Славянском районах. По четыре человека получили положительный результат на Covid-19 в Новороссийске и Армавире. По три человека подтверждено в Геленджике и Анапе, а также Северском, Динском, Кущевском и Кореновском районах. По два – в Красноармейском и Ейском. По одному пациенту заразились в Новопокровском, Крыловском, Успенском, Каневском, Тихорецком, Курганинском, Тбилисском и Гулькевичском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что в числе заболевших четверо детей.

34 пациента с коронавирусом сейчас находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Власти по-прежнему просят людей соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты в общественных местах. Правда, теперь соблюдать режим жителям гораздо проще. В автобусах, трамваях и троллейбусах маску можно получить абсолютно бесплатно. Попросить ее можно у водителя или кондуктора.