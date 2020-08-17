Под Туапсе в ДТП погибли три человека

Фото: отдел БДД

Смертельная авария произошла в 01:20 16 августа в Туапсинском районе. По предварительным данным, 32-летний водитель на «Лада Гранта» выехал на встречку и влетел в «Лада Приора». Погибли все участники ДТП.

- В результате дорожного происшествия погибли водитель автомобиля «Лада Гранта», 31-летний водитель и 27-летний пассажир автомобиля «Лада Приора», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка.

На дорогах Краснодарского края за выходные сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 55 ДТП, в которых 6 человек погибли и 65 человек получили ранения различной степени тяжести. Именно по причине выезда на полосу встречного движения произошло два дорожно-транспортных происшествия, в них погибли четыре человека.