В Сочи на таможне изъяли контрабандные айфоны

В Сочи изъяли контрабандные айфоны. Фото пресс-службы Сочинской таможни.

В Сочи на таможенном посту МАПП Адлер из России в Абхазию предприниматель попытался провезти 22 коробки с незадекларированными телефонами. Техника была маркирована товарным знаком iPhone. Незаконный товар обнаружили в грузовом автомобиле с продуктами питания, в подвесном ящике для инструментов.

- Ответственность за данное нарушение установлена частью 1 статьи 180 Уголовного кодекса РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Материал проверки по признакам состава преступления направлен в полицию, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Сочинской таможни Марина Жупанова.

Она обратила внимание, что таким образом, был предотвращен ущерб правообладателю товарного знака более, чем на 700 тысяч рублей.