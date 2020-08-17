Житель Армавира оштрафован за демонстрацию в соцсети нацистской символики

Фото прокуратуры КК

В Армавире прокуратура вынуждена была оспорить решение местного суда в вышестоящей инстанции.

Произошло это после того, как Армавирский городской суд своим решением прекратил административное дело в отношении местного жителя, который решил привлечь к себе внимание пользователей соцсети «ВКонтакте» публичной демонстрацией нацисткой символики.

Суд счел это малозначительным и вынес жителю Армавира устное замечание. Прокурор города не согласился с этим и вынес протест. Суд вышестоящей инстанцией пересмотрел первоначальное решение.

- Постановлением Краснодарского краевого суда принятое судом первой инстанции решение отменено, дело об административном правонарушении направлено на новое рассмотрение.

По результатам повторного рассмотрения дела виновное лицо привлечено к ответственности в виде административного штрафа,- сообщает краевая прокуратура.

Ранее «Комсомолка» сообщала о 31-летнем жителе Сочи, который в День Победы вывесил в окне своей квартиры нацистский флаг.