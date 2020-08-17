Газета «Краснодарские известия» отмечает 30-летие

"КП"-Кубань" поздравляет коллег с юбилеем! Фото: Виталий КАРНАУХ

За 30-летнюю историю «Краснодарские известия» пережили многие взлеты и падения, были в центре исторических событий. 17 августа 1990 года, еще при Советском Союзе, издание основал известный кубанский журналист Вячеслав Смеюха. Спустя год был распад страны, затем дефолт 98-го, экономический кризис 2008-го. Но издание пережило все трудности, корреспонденты с успехом справлялись с поставленными задачами.

Во все времена статьи «КИ» читали, газета была востребованной, на нее ссылались в своих статьях многие кубанские СМИ. Тематика публикаций различна - экономика, политика, образование, культура, спорт, происшествия. Есть место и критике.

По случаю 30-летия краснодарской газеты в городе открылась выставка работ фотографов «КИ». Она будет работать неделю, и посмотреть лучшие снимки «Краснодарских известий» смогут все желающие на Зиповской, 5, в «Типографии».

«Комсомольская правда» - Кубань» поздравляет коллег с 30-летним юбилеем.

- Вы не боитесь экспериментировать, идете в ногу со временем, и в то же время вы всегда на страже интересов своих читателей - жителей Краснодара. Желаем покорения новых высот, больших тиражей и острых перьев. И продолжайте радовать своих читателей актуальными интервью и интересными репортажами еще не один десяток лет, - поздравила коллег главред «Комсомольской правды» - Кубань» Ольга Шахова.