В Краснодаре разработали концепцию сквера «Казачьей славы»

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Новый сквер благоустроят в Пашковской. Из трех проектов с учетом пожелания местных жителей и общественников был выбран один.

- В сквере установят часовню. Рынок, который находится рядом, перенесут. На границе сквера возведут крепостную стену. Также проектируется арка и детская площадка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии добавили, что в сквере «Казачьей славы» создадут первую в крае казачью площадку для проведения состязаний. На ней будут находиться столб для лазания, силовой комплекс, стойка для рубки канатов, снаряд-бревно и амфитеатр.

Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир, отметила, что концепция сквера получилась необычной и интересной. В ближайшее время по данному участку в мэрии подготовят проектную документацию.