Трамвайные пути по улице Московской начнут строить осенью

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В краевом центре новую трамвайную ветку начнут тянуть уже осенью. Разрешение на строительство власти планируют получить 15 сентября.

- Проект уже есть, сметную часть защищаем. Сейчас также решается вопрос с пересадкой лип. Как деревья уберут, начнется строительство. К концу 2021 года первый трамвай должен тронуться по новой линии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Планировка территории для строительства трамвайной ветки по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова утверждена. Сейчас проектная документация проходит госэкспертизу.

Напомним, в Краснодаре хотят построить четыре новые трамвайные ветки. Они будут идти в в Музыкальный микрорайон, по улице Московской, в Восточно-Кругликовский микрорайон и в микрорайон Гидростроителей. Стоит отметить, что новые трамвайные линии в краевом центре не строились больше 20 лет.