24-летний житель Темрюкского района убил собутыльника в пьяной драке

Фото СК РФ

В ночь на 16 августа 2020 года двое мужчин выпивали в кафе на улице Курортной в станице Голубицкой Темрюкского района края. Во время застолья между собутыльниками произошла ссора, переросшая в драку на улице, рядом с питейным заведением.

Местный житель ударил своего приезжего оппонента по голове. Тот упал. Очевидцы драки вызвали на место бригаду «Скорой» и полицию.

Медики констатировали смерть мужчины в результате причиненной ему травмы

- Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений 28-летнему приезжему, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.