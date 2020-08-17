Спортсмены из Краснодара выступят на континентальном чемпионате по гребле на байдарках и каноэ

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Участников, которые поедут на континентальный чемпионат в Румынию, отбирали по итогам чемпионата России.

- В российских соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из тридцати регионов. Кубанцев принесли в копилку14 наград: 3 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В национальную сборную по гребле на байдарках и каноэ включили три представителя Кубани. Право выступать на континентальном чемпионате получили краснодарцы Виктор Мелантьев, Елена Миронченко и Олеся Ромасенко. Соревнования пройдут с 15 по 18 октября.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в прошлом году кубанские гребцы с ограниченными возможностями стали чемпионами Европы. Наиболее успешно выступили Волик и Чупров. Им не было равных в непаралимпийских классах «VL3» и «VL1» на дистанции 200 метров.