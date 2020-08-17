В парках Краснодара разрабатывается новая программа развития

Фото мэрии Краснодара

С июля 2020 года, после отмены части карантинных ограничений, серьезная работа поведена в крупнейших парках Краснодара.

- С начала полноценной работы в парках выполнен большой объем по окраске – более 300 лавочек и 400 урн, наведён порядок в детских зонах парков, постоянно ведутся работы по содержанию более 100 гектаров газонов, древесной и кустарниковой растительности , высажены однолетние цветы на запланированных цветочных клумбах парков,-сообщает пресс-служба МБУК «Краснодарские парки».

Сейчас специалистами во всех шести крупных парках краевого центра разрабатывается новая программа развития . В частности, планируется установка новых аттракционов, ремонт пешеходных зон, обновление малых архитектурных форм. Изменится и планировка зон отдыха.