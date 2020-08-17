Губернатор Кубани посетил новую школу в Краснодаре

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил новую школу на 1100 мест на улице Красных Партизан в краевом центре.

С 2016 года в регионе уже возведено 36 новых учебных заведений, до конца 2020 года завершится строительство еще 14.

В новой школе два блока – для начальных классов на 400 мест, и для средних и старших – на 700 мест. Здесь также расположен современный пищеблок и два обеденных зала.

– По решению президента с этого года питание для учеников начальных классов будет бесплатным. На Кубани это около 300 тысяч ребят, – отметил Вениамин Кондратьев.

В новой школе находятся 60 современно оснащенных кабинетов, а также библиотека, четыре спортзала разных размеров, два медицинских блока и актовые залы.

На строительство школы израсходовано более 744 млн рублей. Еще на 135 миллионов закуплено оборудование для учебного процесса.

– Условия, которые создаются в новых школах, современные кабинеты физики, химии, спортивные и актовые залы помогут кубанским мальчишкам и девчонкам стать успешными завтра. И таких учебных заведений на Кубани будет все больше – сейчас в крае строится 30 школ. Качественное социально-экономическое развитие края начинается именно со школ. Здесь учатся те, кто завтра будет делать жизнь, – подчеркнул губернатор.