В Краснодаре досрочно начат ремонт дорог из плана на 2021 год

Фото мэрии Краснодара

В рамках нацпроекта в Краснодаре уже ведут работы на двух дорожных участках из числа тех, где ремонта был запланирован изначально на 2021 год.

Речь идет о 2-километровом участке Адыгейской Набережной и улице Постовой, где ремонту подвергнется отрезок протяженностью более 2100 метров.

Здесь уже начали менять асфальтобетонное покрытие.

- Всего по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2021 год отремонтируют не менее 62 участков общей протяженностью почти 80 км,- сообщил заместитель главы города Артем Доронин.

Работы на участках выполняет подрядчики из ООО «Дортранссервис». Ремонт планируется завершить до конца сентября текущего года.

План по ремонту улично-дорожной сети в Краснодаре на 2020 год выполнен полностью досрочно. Отремонтированы 69 участков городских дорог общей протяженностью более 75 км.