На Кубани аппараты ИВЛ спасли жизнь 150 пациентам с COVID 19

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В лечебных учреждениях края за период с начала пандемии COVID 19 аппараты искусственной вентиляции легких спасли жизнь 150 пациентам с подтвержденным диагнозом. Об этом сообщила журналистам вице-губернатор Анна Минькова.

По ее словам, небольшой всплеск в регионе заболеваемости коронавирусной инфекцией в последние недели произошел из-за массового наплыва туристов со всей страны.

– Мы, конечно, опасаемся серьезных вспышек, но вместе с тем регион сегодня полностью обеспечен коечным фондом, медицинским оборудованием и всем необходимым для того, чтобы оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь.,- рассказала вице-губернатор.

Сейчас в региональных стационарах работают 515 аппаратов искусственной вентиляции легких. Не задействованы на данный момент 87% из них.

Анны Минькова также призвала жителей региона и туристов не игнорировать правила санитарной безопасности, чтобы предотвратить всплеск заболеваемости.