Двое мужчин погибли во время пожара в Армавире

Фото СУ СК по краю

Поздним вечером 14 августа 2020 года пожар вспыхнул в комнате дома на улице Декабристов в Старой Станице Армавира.

Соседи, увидев пламя, вызвали пожарных.

После локализации огня в доме были обнаружены тела двоих 37-летних мужчин - хозяина и его гостя. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

- Следственным отделом по городу Армавиру СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одном из домов на улице Декабристов в Старой Станице, в результате которого погибли двое 37-летних местных жителей,- сообщает СУ СК по краю.

Сейчас, в связи со случившимся, проводятся пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.