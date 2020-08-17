В Анапе организуют бесплатное питание для школьников с особенностями здоровья

Фото мэрии Анапы

В Анапе 1 сентября приступят к занятиям около 28 тысяч учеников, из них почти 3 тысячи сделают это впервые.

На совещании в мэрии курорта обсудили вопросы организации школьного питания. Согласно поручению президента России, учащиеся с 1 по 4 классы будут обеспечены горячим питанием бесплатно.

На усмотрение муниципалитетов отданы вопросы организации бесплатного двухразового питания школьников с особенностями здоровья с 1 по 11 классы. В школах Анапы около 700 таких детей. Врио главы курорта Васили Швец поручил решить этот вопрос.

– Это наши дети, многие из них из малообеспеченных семей, здесь мы экономить не будем. Поэтому поручаю проработать вопрос по организации бесплатного питания в школах для детей с ограниченными возможностями здоровья, – обратился к своим заместителям Василий Швец.