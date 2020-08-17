Двоим жителям Ейска за организацию нарколаборатории грозит пожизненное заключение

Фото ГУ МВД по краю

Двое жителей Ейска сняли в Краснодаре квартиру, в которой организовали подпольную лабораторию по производству мефедрона.

Во время обыска оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по краю нашли там великолепно оборудованное производство - колбы, чаши, респираторы, химические прекурсоры, упаковочные материалы, а также более килограмма готового наркотика. Все это изъято оперативниками.

- Главным следственным управлением ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих 31-летних жителей города Ейска по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»,- сообщает ГУ МВД по краю.

Задержанные содержатся под арестом.

Уголовное дело направлено в суд. Двоим «производственникам» грозит пожизненное лишение свободы.