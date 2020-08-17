1 сентября в школах Краснодара не будет торжественных линеек

Фото мэрии Сочи

1 сентября в школах Краснодара не состоятся традиционные праздничные линейки, посвященные началу нового учебного года. пройдут в классах.

Роспотребнадзор не согласовал проведение массовых мероприятий, ко которым в полной мере относятся и линейки.

На этот раз ученики сразу разойдутся по классам, где первыми занятиями станут «Уроки знаний», которые проведут классные руководители.

На данный момент планируется, что школьники сразу приступят к очному обучению, однако окончательное решение на сей счет будет принято в самом конце текущего месяца.

- Все будет зависеть от эпидобстановки, которая сложится к концу августа,- рассказал директор департамента образования города Алексей Некрасов.