Краснодарский край стал общероссийским лидером по эффективности работы АПК

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Институт проанализировал работу регионов РФ в сфере АПК в первом квартале 2020 года.

По результатам исследования лидером стал Краснодарский край, набрав максимальное количество – 100 баллов. Кубань оставила позади Москву и Воронежскую область, занявшие второе и третье места.

- Наш регион занимает ведущие позиции по производству разнообразной сельхозпродукции, ее переработке и экспорту. Кроме того, беспрецедентные меры поддержки оказываются аграриям, в том числе фермерам. Большая работа ведется по линии агрострахования и этот факт отмечен экспертами, – отметил вице-губернатор Андрей Коробка.

За последние 5 лет объем господдержки регионального АПК составил 38,9 млрд рублей, в отрасли претворено в жизнь почти 200 крупных инвестпроектов. Ежегодно реализуется около 870 тыс. тонн продукции кубанского АПК.