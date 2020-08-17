Отобраны лауреаты именной премии губернатора Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями

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Кубанцы удостаиваются региональных премий за достижения в области образования, литературы, технического и народного творчества, спорта , а также за заслуги в общественной деятельности и волонтерстве.

Сейчас размер премии составляет 100 тысяч рублей.

На этот раз комиссия министерства регионального Минтруда и соцразвития рассмотрела 109 анкет соискателей премий.

– Лауреатов премии объединяют огромная сила воли, мужество и упорство, подчас недосягаемые для здоровых людей. Преодолевая недуг, кубанцы-инвалиды создают уникальные произведения искусства, участвуют в общественной жизни, достигают успехов в спорте и науке , –рассказалив министерстве труда и социального развития региона.

Из общего числа анкет отобрано 15. Имена обладателей премии будут объявлены в конце года.