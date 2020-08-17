В Крыловской пожарные тушат загоревшийся производственный цех

Фото МЧС по краю

17 августа в 15 часов 18 минут в станице Крыловской диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС сообщили о сильном пожаре в цеху по древообработке на улице Транспортной.

Спустя минуту к месту вызова выехали пожарные подразделения МЧС России.

По прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что горит одноэтажное производственное здание. Огонь распространился на площади 800 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг опасности.

- В 16:47 произошла локализация пожара на площади 800м2. На тушение подано 5 пожарных стволов. В тушении задействованы 39 человек и 13 единиц техники,- сообщает ГУ МЧС по краю.