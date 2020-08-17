На Кубани оперативники ФСБ и полиции задержали грабителя банкоматов

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Сотрудниками УФСБ России по краю совместно с полицией задержан один из участников банды, промышлявшей хищениями денег из банкоматов.

- Оперативниками ФСБ установлено, что злоумышленники совершили ряд попыток подрыва банкоматов в Крымске и Краснодаре с использованием самодельных взрывных устройств, собранных по инструкции, найденной в свободном доступе в сети Интернет. Преступники чётко распределяли роли и функций, отдельные участники осведомлены о методах и тактике розыскной деятельности и руководствуются исключительными мерами предосторожности, что затрудняет документирование их противоправной деятельности, - сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

Оперативникам ФСБ и полиции удалось обнаружить машину, используемую злоумышленниками. В ходе дальнейшей разработки один из злоумышленников задержан. При нём найдена одна из самодельных бомб.

В отношении подозреваемого следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК России. (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов)

Проводится розыск остальных участников преступной группы.