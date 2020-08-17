Спасатели в Сочи вытащили из моря тонувшего 67-летнего туриста

Фото ЮРПСО МЧС России

На курортах Краснодарского края туристам многократно сообщается об опасности дальних заплывов в море, на пляжах зона купания огорожена специальными буйками. Но для некоторых отдыхающих закон не писан, и они по этой причине попадают в сложное положение.

17 августа, в 13.45 спасатели поисково-спасательного подразделения в Лоо Лазаревского района Сочи, увидели, как в море, на удалении около 100 метров от берега женщина стала подавать сигналы о помощи.

Она махала и что-то кричала спасателям. Как чуть позже выяснилось, находившийся рядом с женщиной ее муж вдруг начал захлебываться и тонуть.

- Сотрудники ЮРПСО МЧС России доплыли до пострадавшего и при помощи спасательного круга эвакуировали 67-летнего туриста на берег. Сердечно-легочная реанимация мужчине не потребовалась, он пришел в себя самостоятельно. Семейная пара приехала на отдых в Сочи из Новочеркасска,- сообщает пресс-служба спасательного отряда.