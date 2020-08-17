Около 500 тысяч пассажиров воспользовались «Ласточками» с начала июля

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С момента восстановления в начале июля обычного графика движения после карантина дневными экспрессами «Ласточка» на Северо-Кавказской железной дороге воспользовались уже около полумиллиона пассажиров.

С учетом возросшего спроса на перевозки помимо ранее работавших маршрутов этим летом появилось несколько новых направлений. Так, с 11 июля «Ласточку» Ростов – Туапсе продлили до Имеретинского Курорта в Сочи. А с 1 августа новый электропоезд начал ходить по маршруту Адлер – Анапа.

-Сейчас дневные экспрессы на СКЖД ходят на 15 маршрутах, связывая между собой города Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краёв, а также Республики Адыгея.

«Ласточки» пользуются повышенным спросом у пассажиров на Юге России. Занятость мест в поездах достигает 70%, а в выходные и праздничные дни спрос на билеты превышает 100%,- сообщает пресс-служба СКЖД.