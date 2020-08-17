На Кубани автоинспекторы проверяют техническое состояние школьных автобусов

Фото ОГИБДД по краю

Перед самым началом нового учебного года в школах региона сотрудники ГИБДД в крае проводят массовую проверку технического состояния школьных автобусов.

Инспекторы проверяют автобусы на наличие неисправностей, тестируют работу внешних световых приборов, тахографов, блокираторов движения при открытых дверях,

Проверяются системы пассивной и активной безопасности, а также документация, наличие автомобильных аптечек и огнетушителей.

- В ходе проверки анализируются сведения о водителях, участвующих в перевозке детей: стажа работы с категорией «Д», привлечение их к административной ответственности, сроки прохождения технического осмотра автобусов,- сообщает ОГИБДД по краю.